Seelig bleibt ein Vierteljahr länger

Verlängerung für Alexandra Seelig: Die ehemalige Vorsitzende der Verwaltungsgemeinschaft (VG) Grammetal, die seit Jahresbeginn als Beauftragte des Freistaates die Verwaltung der neu gebildeten Landgemeinde Grammetal leitet, bleibt zumindest bis zum Spätherbst dort. Der Übergangs-Gemeinderat beschloss in seiner dritten und letzten Sitzung vor der Neuwahl, die 48-Jährige nach dem Ende ihrer Arbeit als Beauftragte zur Leiterin des Bau- und Ordnungsamtes sowie „zur Absicherung rechtlicher Fragen in der gesamten Verwaltung“, wie es in der Beschlussvorlage heißt, zu ernennen. Diese Tätigkeit ist auf 20 Stunden pro Woche und ein Vierteljahr befristet, eingestuft in die Vergütungsgruppe E10. André Becker aus der Fraktion Grammetal/UNO fand mit seinem Geschäftsordnungs-Antrag eine Mehrheit, dass eine Verlängerung dieses Arbeitsverhältnisses der Zustimmung des Gemeinderates bedarf.

Die Juristin Alexandra Seelig hatte im August 2010 den Vorsitz der VG übernommen, zuvor hatte sie bereits die VG Lichtetal am Rennsteig geleitet. Eine Kandidatur zur Wahl des hauptamtlichen Bürgermeisters im Grammetal hatte sie von vornherein ausgeschlossen. Ursprünglich sollte ihr Amt als Beauftragte in diesem Monat enden. Da die Bürgermeister- und Gemeinderatswahlen aber durch die Corona-Krise vom 14. Juni auf 19. Juli verschoben wurden, verlängert sich auch die Zeit ihrer Verantwortung. Kandidaten sind Roland Bodechtel für die CDU, Andreas Schiller und Sven Kühn als Einzelbewerber (unsere Zeitung berichtete). Termin für eine mögliche Bürgermeister-Stichwahl ist der 2. August.