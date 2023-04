Selbst kopfüber aus dem Effeff: Weimarer Kinder werden zu kleinen Akrobaten beim Osterzirkus Tasifan

In luftiger Höhe: Die Gruppe „Vertikaltuch“ bei der Probe am Freitag.

Weimar. Seit Dienstag haben 120 Kinder die Möglichkeit, beim Weimarer Kinder- und Jugendzirkus Tasifan Zirkusluft zu schnuppern.

Es geht hoch hinaus für die neun Kinder der Gruppe Vertikaltuch: Figuren an den roten Tüchern unterm Dach des Zirkuszeltes sind nach knapp einer Woche Training selbst kopfüber ein Klacks. „Wir haben am Dienstag angefangen zu trainieren“, sagt Stefanie Reddmann. Zusammen mit ihrer Tochter Julia und Luca Zabel leitet sie den Workshop. Gelernt wurde das akrobatische Ballette in luftigen Höhen von Grund auf, sagt Stefanie Reddmann und ist begeistert, dass mittlerweile alle neuen Kinder völlig selbstverständlich die Figuren an den Tüchern vollführen. „Geprobt wird zwei Stunden am Vormittag, zwei Stunden am Nachmittag.“ An diesem Samstag steht die Generalprobe für den Osterzirkus an, am Sonntag dann die große Vorführung.

Zwei Shows – zwei Interpretationen

Insgesamt 120 Kinder in zwei Gruppen haben seit Dienstag beim Kinder- und Jugendzirkus Tasifan die Möglichkeit, Zirkusluft zu schnuppern. „Trampolin, Akrobatik, Luftartistik, Clownerie, Einrad oder balancieren auf Laufkugeln“, zählt der zirkuspädagogische Leiter Dirk Wendelmuth einige Disziplinen auf. Die Auswahl ist groß. „Wir haben vergangene Woche schon angefangen mit einem künstlerisch-handwerklichen Projekt.“ Dabei entstanden sei die Kulisse, beispielsweise aus Pappmaché.

Seit Anfang dieser Woche werden die einzelnen Nummern einstudiert. In zwei Gruppen zu je 60 Kindern. Das habe sich in Corona-Zeiten bewährt und werde daher fortgeführt. Eine blaue und eine rote Gruppe gebe es, präzisiert der zirkuspädagogische Leiter. „Entsprechend den Farben unseres Zeltes.“ Die Teilnahme sei dank Fördermittel aus dem Talent-Campus der Volkshochschule kostenfrei.

Eine Gruppe trainiert am Papiergraben, die andere in einer Turnhalle in der Stadt. Dementsprechend gebe es auch zwei verschiedene Shows – zu ein und derselben Rahmengeschichte: Nachts im Museum. „Mit dem, was die Kinder hier im Zirkus erlernen, wird dann diese Rahmengeschichte erzählt“, sagt Dirk Wendelmuth und freut sich auf den Samstag. Bei der Generalprobe treffen die beiden Gruppen dann zusammen und präsentieren jeweils ihre Interpretation des Themas der anderen Gruppe.

Aus Teilnehmer werden Betreuer

Am Sonntag wird es dann erst: Um 11 Uhr steht die Show der blauen Gruppe auf dem Programm, um 15 Uhr die der roten Gruppe. Dann freilich auch vor Publikum. „Die Nachfrage, vor allem von den Großeltern ist wieder groß“, hat Dirk Wendelmuth festgestellt. „Sie zählten ja in Pandemie-Zeiten zur Hochrisikogruppe.“ Nun atme alles wieder so ein wenig auf. Auch viele Freunde und freilich die Eltern der Kinder werden erwartet.

Damit bei der Show und vor allem bei den Proben alles rund läuft, werden die jungen Zirkustalente von 25 Betreuerinnen und Betreuer unterstützt. „Darunter sind auch Jugendliche, die zuvor hier als Teilnehmer waren“, sagt Dirk Wendelmuth. So auch Julia, die Tochter von Stefanie Reddmann, die sich um den Vertikaltuch-Workshop kümmert. „Seit siebeneinhalb Jahren bin ich mit dabei“, sagt sie. Als Betreuerin in diesem Jahr zum ersten Mal.