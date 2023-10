Guten Morgen, Weimar! Selbsttest beim Zwiebelschnitt in der heimischen Küche in Weimar

Susanne Seide über ein königliches Experiment in der heimischen Weimarer Küche.

Beim Zwiebel-Schneiden habe ich schon etliche Tricks ausprobiert – und dann doch wieder geheult. Trotz der eher schlechten Erfahrungen wollte ich den Rat der letztjährigen Zwiebelmarktkönigin Caroline I. nicht unüberprüft in den Wind schießen. Sie wappnet sich weder mit einer Brille noch mit dem heißen Abspülen vor der tränenreichen Angelegenheit, sondern nannte folgendes Rezept: Einfach beim Schneiden den Mund offen lassen. Die Enzyme, die durch das Anschneiden frei werden, würden sich immer den kürzesten Weg zu den Schleimhäuten suchen – in diesem Fall den Mund.

Ausprobiert habe ich den Trick beim heimischen Großeinsatz vorm Zwiebelmarkt, am Wochenende vorher gibt es nämlich bei uns schon seit zig Jahren selbst gemachten Zwiebelkuchen. Also: Brettchen und Messer gepackt – und zwei Kilogramm der „Siebenhäutigen Königin“ zu Würfeln verwurstet.

Das mit dem offenen Mund gefiel mir allerdings auf Dauer nicht so gut. Erstens sah es sicherlich blöd aus, und zweitens hatte ich den Eindruck, ich hätte einen Schnupfen, weil, wer atmet sonst schon ständig durch den Mund? Also stieg ich auf die Nase um und holte darüber beim Schneiden tief Luft. Was soll ich sagen? Die Augen blieben trocken, aber die Nase lief wie verrückt!