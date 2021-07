Semesterstart im Weimarer „Kolleg 50plus“

In Henry Köhlers „Café Bienenstocj“ startet das „Kolleg 50plus“ sein Sommersemester.

Weimar. In seinem ersten Semestervortrag beleuchtet das Weimarer „Kolleg 50plus“ die Thüringer Gartengeschichte.

Das „Kolleg 50plus“ der Bauhaus-Weiterbildungsakademie kehrt aus der pandemiebedingten Pause zurück. Am Mittwoch, 14. Juli, startet das Sommersemester, das vier thematisch unterschiedliche Gastvorträge und eine Gartenexkursion umfasst. Ein Streifzug durch die Gartengeschichte Thüringens steht im Mittelpunkt des Auftaktvortrages. Referent ist Johannes Schwarzkopf, Professor an der Fachhochschule Erfurt. Die Veranstaltung beginnt um 15 Uhr und findet im Café Bienenstock in Oberweimar statt. Die Teilnahme ist kostenpflichtig und steht jedermann offen. Um Anmeldung wird gebeten unter: 03643/584239.