Sendemast und Gaststätte in Krautheim/Haindorf im Fokus

Krautheim. Der Ortschaftsrat Krautheim tagt am Mittwochabend unter anderem zu diesen Themen.

Mit einem vorliegenden Gebäude-Gutachten zum Zustand der Haindorfer Gaststätte beschäftigt sich am Mittwoch, 6. September, der Ortschaftsrat von Krautheim und Haindorf. Das alte Haus und seine künftige Nutzung sind eines der schwierigsten Probleme für die Ortschaft. Der Rat stimmt zudem über seine Empfehlung zum gemeindlichen Einvernehmen beim Bau eines Mobilfunk-Sendemastes in der Gemarkung ab. Die Sitzung beginnt 19 Uhr im Krautheimer Vereinszimmer (An der Lache 110).