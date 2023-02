Seniorenfasching lockt ins Legefelder Ramada-Hotel

Legefeld. Der Legefelder Fasching soll in diesem Jahr groß gefeiert werden. Dafür konnten die Veranstalter besondere Gäste gewinnen.

„Wir laden herzlich ein, mit uns endlich auch mal wieder närrisch zu sein“, reimt die Legefelder Ortsteilbürgermeisterin Petra Seidel (Weimarwerk) in der Ankündigung: Die große Senioren-Faschingsfeier, zu der auch die Ortsteile Possendorf, Gelmeroda und Niedergrunstedt eingeladen sind, steigt am 11. Februar, 15 Uhr, im Ramada-Hotel. Einlass ist ab 14.30 Uhr.

Geboten werde dort in diesem Jahr einiges: So sorgt ein Teil des Weimarer Handwerker-Carnevalsvereins HWC für Stimmung. Präsident Bernd Rost steigt in die Legefelder Bütt. DJ Klaus sorgt zudem für die musikalische Note. Besonderes Highlight: Rock-Urgestein Kani sei in diesem Jahr beim Seniorenfasching zu Gast. Für Getränke, Kaffee und Pfannkuchen sei gesorgt. Um einen Obolus von 17 Euro wird gebeten, ebenso um eine Anmeldung bis spätestens 7. Februar unter Telefon: 03643/90 90 32.

Übrigens: „Sich zu kostümieren ist nicht Pflicht, aber bunte Hütchen bringen in den geschmückten Saal natürlich noch mehr Licht“, reimt Petra Seidel weiter. „Mit guter Laune und Highlights werden wir das Fest versüßen, deshalb lasst mich heute Euch schon einmal grüßen, mit dem bekannten Schlachtruf auch in unsrem Narrenstaat, der da heißt: Weimar, Vivat!“