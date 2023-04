Seniorin aus Weimarer Land deckte auf: Polizei warnt vor neuem Trickbetrug per Telefon

Ilmtal-Weinstraße. Eine 74 Jahre alte Frau aus Ilmtal-Weinstraße hat womöglich eine neue Trickbetrugs-Masche aufgedeckt. Die Seniorin reagierte jedoch geistesgegenwertig.

Mit einer bisher unbekannten Masche hat ein Mann am vergangenen Samstag (2. April) womöglich versucht, einer 74 Jahre alten Frau Geld abzunehmen. Wie die Beamten in einer Meldung schreiben, hatte die männliche Person die Dame aus Ilmtal-Weinstraße angerufen und ihr erzählt, dass an ihrem Pkw Emissionsmessungen durchgeführt wurden und das Auto nun stillgelegt werden solle.

Geistesgegenwertig beendete die 74-Jährige den Anruf mit dem Hinweis, dass die zuständige Zulassungsstelle am Sonntag nicht arbeiten würde. Zu einer Geldforderung kam es nicht. Der Anrufer unterdrückte seine Nummer.

Weitere Polizeimeldungen aus Thüringen

Der kostenlose Blaulicht-Newsletter: Täglich die wichtigsten Meldungen automatisch ins Postfach bekommen. Jetzt anmelden.