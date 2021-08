Serie von politischen Schmierereien in Weimar

Weimar. Mehrere, teils zwölf Meter lange Schmierereien meldet die Polizei seit Mittwoch.

Am Mittwoch gegen 6.35 Uhr teilte eine Anruferin der Polizei mit, dass in der Schwanseestraße in Weimar die Fassaden mehrerer Wohnhäuser sowie eines Friseursalons durch unbekannte Täter mit Graffiti besprüht wurden. Die Tatzeit soll zwischen dem 17. August, 16.30 Uhr, und dem 18. August, 6.15 Uhr, liegen. Bei der Überprüfung stellten Beamte sechs schwarze Schriftzüge an vier Gebäuden fest. Der Sachschaden wird auf ca. 4.000 Euro geschätzt.

Gegen 10.10 Uhr wurde die Polizei über Graffiti an einem Haus in der Erfurter Straße, in welchem sich eine Partei-Geschäftsstelle befindet, informiert. Die beiden schwarzen Schriftzüge erstreckten sich über die gesamte Fassade, 12,5 Meter x 70 cm sowie 8,90 Meter x 60 cm. Die Tatzeit liegt hier zwischen dem 17. August, 19 Uhr und dem 18. August, 8 Uhr. Geschätzter Schaden: 5.000 Euro.

Auch der Kassenwagen des Bauhausmuseums blieb nicht verschont. Dieser wurde mit einem grünen Edding-Stift beschriftet.

Am Donnerstag gegen 3.35 Uhr informierte schließlich ein Wachschutz über Schmierereien am Zeughof. Es handelt sich um eine Stehle von Martin Luther, auf welche mit schwarzem Edding mehrere Schriftzüge geschrieben wurden.

Alle Fälle deuten laut Polizei auf eine politische Motivation.

