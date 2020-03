Die Tourist-Information im Stadthaus am Markt ist von heute an wegen der Corona-Krise geschlossen.

Servicetelefone bleiben weiter besetzt

Auch die Tourist Information Weimar am Markt 10 wird wegen der Corona-Krise von heute, Mittwoch, 18. März, an für den Publikumsverkehr geschlossen, teilte Uta Kühne, Sprecherin der weimar GmbH, mit. Der Veranstaltungsbetrieb in der Weimarhalle ist seit Freitag stillgelegt. Um gleichzeitig die Ausgaben der städtischen Tochter zu reduzieren, wird ab sofort Kurzarbeit angesetzt. Dennoch sind die Servicetelefone besetzt und werden aktuelle Aufgaben erledigt. Zu erreichen ist die Tourist Information Weimar während der Öffnungszeiten von Montag bis Freitag, 9 bis 17 Uhr, unter Telefon 03643/7450. Auch über die E-Mail-Adresse tourist-info@weimar.de kann wie gewohnt Kontakt aufgenommen werden.

Es werden touristische Anfragen, Stornierungen und Kartenrückgaben bearbeitet. Grundsätzlich gibt es hier die Empfehlung abzuwarten, da für die betroffenen Veranstaltungen oftmals Ausweichtermine gefunden werden. Das trifft inzwischen auch auf einige Veranstaltungen in der Weimarhalle zu. Neue Termine gibt es bereits für: Torsten Sträter am 8. Oktober 2020 (alt 14.3.2020), das Kinder- und Jugendchorfestival am 9. April 2021 (alt 18.4.2020), die Highland Saga Show am 16. November (alt 26.03.2020) und Havana Nights am 25. März 2021 (alt 27.3.2020). Die für den Zeitraum bis 19. April bereits gekauften Karten behalten ihre Gültigkeit oder können an der jeweiligen Vorverkaufsstelle zurückgegeben werden. Über weitere neue Termine wird derzeit verhandelt. Sie werden aktuell auf www.weimarhalle.de veröffentlicht.