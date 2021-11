„Shakespeare und die Politik“

Das Shakespeare-Denkmal von Otto Lessing im Park an der Ilm in Weimar.

Weimar. Die Deutsche Shakespeare-Gesellschaft veranstaltet ihre Jahrestagung vom 12. bis 14. November in Weimar.

„Shakespeare und Politik“ lautet das Thema der Jahrestagung, welche die Deutsche Shakespeare-Gesellschaft vom 12. bis 14. November in Weimar veranstaltet. Das Tagungsthema könnte nicht nur im Wahljahr 2021 aktueller kaum sein. Entwürfe des Politischen bei Shakespeare und die damit verbundenen Fragen nach Freiheit und Tyrannei besitzen heute noch beunruhigende Relevanz. Vorträge widmen sich unter anderem den diskursiven Formationen von Herrschaft, Hegemonie und Autorität, wie sie in Shakespeares Stücken sowie auch in theoretischen Entwürfen der Frühen Neuzeit wie der Gegenwart erscheinen. Aufgrund des pandemiebedingt begrenzten Platzangebots vor Ort kann die Tagung auch online verfolgt werden.

www.shakespeare-gesellschaft.de