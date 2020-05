Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Sieben Autos aufgebrochen - Streit endet mit Körperverletzung

Leicht verletzt wurde laut Polizei vergangene Nacht ein 29-Jähriger als er sich mit einer Bekannten stritt. Aber nicht etwa die Dame selbst verlieh ihren Worten Nachdruck, sondern ein noch mit anwesender ebenfalls 29-Jähriger beendete den Streit. Diesem missfiel die Situation und er schlug kurzerhand mehrfach auf den Mann ein, so die Polizei. Im Anschluss an die Schläge verließ er den Tatort.

Fahrzeuge aufgebrochen

Sieben Fahrzeuge eines Unternehmens aus der Döbereinerstraße wurden über das Wochenende Ziel von Dieben, so die Polizei. Diese überstiegen einen Zaun und gelangten so auf das Gelände der Firma. Hier schlugen sie die Seitenscheiben der Autos ein, um ins Innere zu gelangen oder brachen die Ladeboxen auf den Ladflächen auf. Sodann entwendeten die Täter mehrere Werkzeuge. Was genau an Werkzeugen gestohlen wurde und dessen Wert ist derzeit noch nicht bekannt. Es entstand Sachschaden an den Fahrzeugen in Höhe von etwa 2.000 Euro.

Rauch aus Erdgeschosswohnung

Am Sonntagmittag rückten Feuerwehr und Polizei zu einem vermeintlichen Brand in Kranichfeld aus. In einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses wurde der Rauchmelder ausgelöst. Außerdem kam aus der Wohnung Rauch. Glücklicherweise konnte der 84-jährige Wohnungsinhaber diese laut Polizei selbst öffnen und die Lage klären. Er vergaß sein Essen auf dem Herd welches anbrannte.

Ohne Versicherung im Auto unterwegs

Im Rahmen ihrer Streifenfahrt fiel zwei Polizeibeamten ein Honda auf, dessen Fahrerin den Beamten bekannt war. Sie unterzogen die 42-Jährige einer Verkehrskontrolle, wobei sich heraus stellte, dass für das Fahrzeug keine Haftpflichtversicherung mehr besteht. Es wurde Anzeige erstattet.

