Sieben Bühnen mit etlichen Konzerten: Das Programm des 370. Zwiebelmarkts in Weimar

Weimar. Das vollständige Programm des 370. Zwiebelmarkts vom Freitag bis Sonntag.

Mit insgesamt sieben Bühnen auf dem Marktplatz, Theaterplatz, Goetheplatz, zwei auf dem Herderplatz, Platz der Demokratie und am Frauenplan wartet der 370. Zwiebelmarkt von Freitag bis Sonntag mit etlichen Akts von Live- bis DJ-Musik, von Mittelalter bis in die Gegenwart auf. Auch die Zwiebelalm im Oppelschen Garten lädt wieder zum Feiern ein. Für die jungen Besucherinnen und Besucher hält die Kinderzwiebelmarkt-Bühne am Jakobskirchhof einiges parat. Das ist das Programm.

Freitag, 13. Oktober

Markt 12 Uhr Traditioneller Anschnitt des Zwiebelmarktkuchens mit Zwiebelmarktkönigin, Oberbürgermeister und dem „jungen Gemüse“, 15 Uhr Collectiv, 20 Uhr Country-Rock aus Weimar mit Bad Rock Five

Theaterplatz 10.30 Uhr Cover-Songs mit 2Takt, 16 Uhr Rock’n’Roll mit Kani, 18 Uhr Classic-Rock mit Liesa & The Lovefoundation, 20 Uhr Rambling Stamps, Covoer-Rock

Goetheplatz 18 Uhr Warm Up, 18.30 Uhr U-Beats mit Radio-Top-40-DJs, 20 Uhr Genteman feat. Silena, 21.30 Uhr Envidee, 22.45 Uhr Dia Plattenpussys mit House und Electro und Vocals

Frauenplan 12 Uhr Rock-und-Pop-Covers mit Georg Schütz, 15.30 Uhr „Sounds mit Hut“ von DJ Christian Ebert, 16.30 Uhr Deutschrock und -pop mit Sasch, 20 Uhr Ohne Zeh mit Bass, akustische Livemusik

Platz der Demokratie 14 Uhr Pete Alderton, Singer und Songwriter, 16.30 Uhr Riffler´s Mam mit Rockmusik der 90er, 19.15 Uhr 70er-Musik mit der TB-Session-Band, 22 Uhr Gitarrist Krissy Matthews

Herderplatz (vor der Kirche) 12 Uhr Feuerdorn, 13.30 Uhr The Sandsacks, 14.30 Uhr Feuerdorn, 16 Uhr The Sandsacks, 17 Uhr Rothar – Fakir und Feuer, 18.30 Uhr The Pitchers, 20.30 Uhr The Sandsacks, 22 Uhr Feuershow mit Rothar, 22.30 Uhr Käptn Harry

Bühne am Herderplatz (hinter der Kirche) 12.30 Uhr Zauberei mit Feuerreiner, 14 Uhr Lautnhals Gaukelei, 15.30 Uhr Feuerreiner, 16.30 Uhr Lautnhals Gaukelei, 18.30 Uhr Feuerdorn, 19.30 Uhr Lautnhals Gaukelei, 20.30 Uhr Feuershow mit Rothar, 22 Uhr Feuerdorn

Zwiebelalm 11 Uhr Dj Popeye, 14 Uhr Falk Müller, 18 Uhr Die Pfundskerle

Kinderzwiebelmarkt-Bühne

15 Uhr Sternenregen, 16 Uhr Anika mit Zimt, 17.30 Uhr Ensemble Gavgav, 19.15 Uhr No:La, 20.45 Uhr Kezia Editha Christy, 22.30 Uhr Robert Griese Trio

Samstag 14. Oktober

Markt 6 Uhr Traditionelle Eröffnung des 370. Weimarer Zwiebelmarktes mit Oberbürgermeister, Weimarer Zwiebelmarktkönigin sowie Gästen aus Heldrungen, 10 Uhr Frühschoppen mit den Lindenberger Musikanten aus Liebstedt, 12.30 Uhr 1. Thüringer Gugge Musiker, 15 Uhr Country und mehr mit Rodeo, 20 Uhr Borderline

Theaterplatz 10.30 Uhr Musikalischer Frühschoppen, 12 bis 17.15 Uhr D´Mützen & Fashion Show, Konsum Weimar, 18 Uhr Blitz – Schlager Show mit Helene-Fischer-Double Berit, 19 Uhr Ragged Glee mit Musik aus den 80ern, 90ern und Partykrachern, 20 Uhr Mein Elba, Vollblutmusiker aus Weimar, 22 Uhr Ragged Glee

Goetheplatz 18 Uhr Warm Up, 19 Uhr Antenne-Thüringen-Show mit Jens May und Alexander Küper, 19.30 Uhr Antenne-Thüringen-Allstars Teil 1, 20.30 Uhr Genteman feat. Fia Silena, 21.30 Uhr Antenne Thüringen Allstars Teil 2, 22.30 Uhr Glockenbach, Elektronische Pop Musik aus den aktuellen Charts

Frauenplan 10 Uhr Orchester der Vereinsbrauerei Apolda, 13.30 Uhr Der Mölli aus Gera, One Man Show, 17 Uhr Ehringsdorfer Musikanten, 20 Uhr Musictrain Liveband mit Pop, Soul, Funk und Partyhits

Platz der Demokratie 10 Uhr Open Stage, 14.30 Uhr Between the bars, Gesang, Gitarre, Cajón aus Weimar, 16.30 Uhr W. Mitty-Bluesband, 19.15 Uhr Rob Tognoni, der „tasmanische Teufel an der Gitarre“, 22 Uhr Purple Callas, Deep-Purple-Tributeband

Herderplatz (vor der Kirche) 10 Uhr Morgengeplänkel aller Akteure, 10.30 Uhr Lautnhals Gaukelei, 11.30 Uhr Feuerdorn, 12.30 Uhr The Sandsacks, 13.30 Uhr Lautnhals Gaukelei, 14.30 Uhr Feuerdorn, 15.30 Uhr The Sandsacks, 16.30 Uhr Lautnhals Gaukelei, 17.30 Uhr Feuerdorn, 19 Uhr Bergfolk, 20.30 Uhr Feuershow mit Rothar, 21 Uhr The Sandsacks, 23 Uhr Käptn Harry

Herderplatz (hinter der Kirche) 10.30 Uhr Compania Chaotica, Spielleute des Mittelalters, 12 Uhr Fakir Rothar, 13.30 Uhr Compania Chaotica, 15 Uhr Fakir Rothar, 16.30 Uhr Compania Chaotica, 18 Uhr Fakir Rothar, 19 Uhr Lautnhals Gaukelei, 20 Uhr Feuerdorn, 21.30 Uhr Compania Chaotica

Zwiebelalm 10 Uhr DJ Popeye, 14.30 Uhr Die Anonymen Musikaliker, 17.15 Uhr Volle Paule, Lang wie ein Aal, 18 Uhr Holm & The Hardliners

Kinderzwiebelmarkt-Bühne 15 Uhr Streetkids, 15.40 Uhr Ten Sing Weimar, 16.20 Uhr Banda Popular, 17 Uhr Samba Gruppe, 18.20 Uhr Tillimary, 19.30 Uhr Presnack, 19.30 Uhr Teeya Lamée, 21 Uhr Internet Baby, 22.30 Uhr Robert Griese Trio

Sonntag, 15. Oktober

Markt 10 Uhr Frühschoppen mit dem Orchester der Vereinsbrauerei Apolda, 12.30 Uhr 1. Thüringer Gugge Musiker, 14 Uhr Duo Diesel mit Country, Oldies und mehr, 17.30 Uhr Akustik-Folk-Rock mit Edgar & Marie

Theaterplatz 10 Uhr Jugendblasorchester Weimar, 11 Uhr Ritter Jatz Bänd, 14 Uhr Berit Finke solo, 16 Uhr – Rock, Pop, Jazz mit Aschegrau, 19 Uhr Rock-Klassiker mit der Rosa-Band

Goetheplatz 9 Uhr Frühshoppen mit Pivowanka, 11.30 Uhr Kaos Clown, 12.30 Uhr Schauorchester Weimar, 14 Uhr Kaos Clown, 15 Uhr Funky Honks, 16.30 Uhr Peter und die Straße, 18 Uhr Exite, 20.30 Uhr Freddy Fischer & His Cosmic Rocktime Band

Frauenplan 10 Uhr Lindenberger Blasmusik, 13.40 Uhr Junges Gemüse, 14 Uhr JaJa, Akustik-Rock-Duo, 18 Uhr Acoustic Line

Platz der Demokratie 10 Uhr Open Stage, 14 Uhr Joseph Parsons, Singer und Songwriter, 16.30 Uhr Vanessa Harbek Bluesband mit Blues-Rock aus Argentinien, 19.15 Uhr The Polars aus Gotha

Herderplatz (vor der Kirche) 10 Uhr Gottesdienst, 11 Uhr The Sandsacks, 12 Uhr Fakir Rothar, 13 Uhr Feuerdorn, 14 Uhr The Sandsacks, 15 Uhr Fakir Rothar, 16 Uhr Feuerdorn, 17 Uhr The Sandsacks, 18 Uhr Fakir Rothar, 18.30 Uhr Tavernenspiel aller Akteure, 19 Uhr Schlussakkorde

Herderplatz (hinter der Kirche) 11.30 Uhr Lautnhals Gaukelei, 12.30 Uhr Compania Chaotica, 14.30 Uhr Lautnhals Gaukelei, 15.30 Uhr Compania Chaotica, 17.30 Uhr Lautnhals Gaukelei

Zwiebelalm 10 Uhr Dj Popeye, 11 Uhr Drum’n’Guitar, 15 Uhr Wirtshaus Blech, 17 Uhr Kani, 18.30 Uhr Rockpirat

Kinderzwiebelmarkt-Bühne

11 Uhr Brunch mit Jugendgottesdienst

Alle Angaben ohne Gewähr