Sieben gestohlene Ortsschilder im Grammetal

Sieben verschwundene Ortseingangsschilder – das sind die bisher gravierendsten „Kollateralschäden“ bei der Transformation der Verwaltungsgemeinschaft (VG) Grammetal in eine Landgemeinde. „Die Schilder wurden seit Dezember gestohlen, möglicherweise als Andenken“, sagt Alexandra Seelig, bis zum Silvestertag Vorsitzende der VG und seitdem als Beauftragte des Freistaates vorläufige Chefin der Verwaltung in Isseroda. Sechs Schilder verschwanden in Mönchenholzhausen und dessen ehemaligen Ortsteilen, eines in Bechstedtstraß.

„Das ist kein Kavaliersdelikt, sondern ein Straftatbestand: gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr“, so Seelig. Denn ohne die Ortsschilder ist vor allem auswärtigen Autofahrern zunächst kein Vorwurf zu machen, wenn sie in der Ortschaft schneller als 50 km/h fahren – und das bedeutet erhöhte Gefahr zum Beispiel für Fußgänger oder Radfahrer. Den Ärger haben die Landgemeinde und das Landratsamt Apolda, das für die Kreisstraßen zuständig ist. Vorläufige Regelung: Fehlende Ortsschilder werden durch mobile Tempo-50-Verkehrszeichen ersetzt, zu besichtigen aktuell unter anderem in Sohnstedt. Besonders ärgerlich für die Landgemeinde: „Wir hatten gar nicht vor, die Ortsschilder auszutauschen“, so Seelig. „Es gab dazu keine Notwendigkeit. Erst wenn ein Schild stark verwittert oder beschädigt ist, wäre der Zeitpunkt da, um es durch ein neues mit der korrekten Landgemeinde-Bezeichung zu ersetzen.“

Anders liegt der Fall bei der Straßenbeschilderung: Hier ist Eile geboten, weil es um Klarheit für Zusteller oder Lieferanten geht. Seit 1. Februar gelten ganz offiziell die neuen Straßennamen, und in den meisten der 16 Ortschaften sind sie inzwischen auch mit Schildern kenntlich gemacht. In Niederzimmern, Mönchenholzhausen sowie dessen ehemaligem Ortsteil Obernissa haben jeweils Gemeindearbeiter die alten Schilder ab- und die neuen angeschraubt. In Isseroda, Hopfgarten und Bechstedtstraß erledigte das der Bauhof der Landgemeinde. In Bechstedtstraß ist damit ein Wunsch heimatgeschichtlich interessierter Bürger in Erfüllung gegangen: Der Ort, der zuvor „Bechstete“ hieß, bekam seinen vollständigen Namen Mitte des 16. Jahrhunderts, da von hier aus ein Weg zur Salzstraße führte. Diese alte Handelsroute verlief über Gutendorf, Niederzimmern und Ollendorf. Aus „Im Dorfe“ wurde in Bechstedtstraß deshalb jetzt „Zur Salzstraße“.

In Ottstedt am Berge wurden einige der neuen Schilder an bestehende Pfosten montiert, zwei kommen an vorhandene Laternenpfähle – dafür muss der Bauhof noch passende Schellen besorgen. Zudem ist hier noch ein Schilderpfosten neu zu setzen, bis aus „Im Oberdorf“ die Hottelstedter Straße, Am Vogelsberg und An der Kummel werden.

In den beiden Dörfern mit dem umfangreichsten Umbenennungen beginnen die Arbeiten in der kommenden Woche – es sind Utzberg und Daasdorf am Berge. Die Schilder sind bestellt und geliefert, speziell in Daasdorf müssen allerdings mehrere neue Pfosten gesetzt werden.

Die Umschreibung der Personaldokumente verläuft bislang ohne Probleme. „Zu den ersten beiden Sonderöffnungszeiten hatten wir mehr Ansturm erwartet“, so Hauptamtsleiter Peter Buss. Am letzten Februar-Tag gibt es nunmehr die erste von zwei zusätzlichen Samstags-Öffnungszeiten ausschließlich zu diesem Zweck.