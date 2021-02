Stand Sonntag, 10 Uhr, meldete das Gesundheitsamt des Kreises 7 Corona-Neuerkrankungen (Samstag: 12). Aktivkrank sind 247. Alle aktuellen Infos im kostenfreien Corona-Liveblog

Stationärer behandelt werden 5 Personen aus dem Kreis. Verstorben sind 40 Bürger an oder mit Corona. In sieben Tage gab's 111 Neuerkrankungen. Inzidenz: 135,1. 297 Kontaktpersonen sind in Quarantäne; 75 Reiserückkehrer in Absonderung. Bisher wurden 2077 Krankheitsfälle festgestellt. 1790 Bürger gelten als genesen.