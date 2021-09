Sieben Corona-Neuinfektionen in Weimar

Weimar. Die Zahl der Neuinfektionen mit dem Coronavirus steigt weiter.

Sieben Neuinfektionen mit Sars-CoV-2 meldete die Weimarer Stadtverwaltung am Mittwoch. Die Ansteckung erfolgte in vier Fällen in der Familie sowie einmal auf einer Reise. In zwei Fällen ist die Ursache unbekannt.

Die Zahl der aktuell Infizierten erhöht sich auf 31, eine Person wird stationär im Klinikum behandelt. Die 7-Tage-Inzidenz liegt laut RKI bei 29,13/100.000 Einwohner. Aus dem Weimarer Land wurden keine aktuellen Zahlen gemeldet.