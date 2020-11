Sieben Temposünder bei Kontrolle in der Dürrenbacher Hütte festgestellt

Insgesamt sieben Temposünder haben Polizisten am Freitagnachmittag bei einer Geschwindigkeitskontrolle in der Dürrenbacher Hütte festgestellt. Spitzenreiter bei der zweistündigen Kontrolle war nach Polizeiangaben vom Sonntag ein 48-jähriger Autofahrer, der die in diesem Bereich geltende zulässige Höchstgeschwindigkeit von 30 Kilometern in der Stunde mit fast 50 km/h überschritt.

Während der Kontrolle machten die Beamten auch einen Drogenfund: In den Sachen eines 37-jährigen Autofahrers entdeckten die Polizisten eine geringe Menge Betäubungsmittel und beschlagnahmten diese.