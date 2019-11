Weimar. Die öffentliche Verleihung im Weimarer Mon Ami erfolgt traditionell am internationalen Tag der Kinderrechte

Sieben Vorschläge für den Kinderrechtspreis

Seit nunmehr 24 Jahren ehrt die Stadt Weimar Personen, Vereine oder Institutionen, die sich für Kinderrechte engagieren. Auch in diesem Jahr findet die Verleihung des Kinderrechtspreises am Tag der Kinderrechte im Mon Ami statt.

Mit der Ehrung soll auf die Bedeutung der 1989 verabschiedeten UN-Kinderrechtskonvention hingewiesen werden. Seit 30 Jahren sichert diese allen unter 18-Jährigen wichtige Grundrechte wie das Recht auf Bildung, Erholung und Spiel oder Schutz vor Gewalt zu.

Sieben Vorschläge für den Kinderrechtspreis sind im Weimarer Kinderbüro eingegangen. Nominiert wurden: Yasmina Budenz vom miniverlag Buchkinder_Weimar e.V. für ihr Engagement in der Kinder- und Jugendbeteiligung; die Schwungfabrik als neuer Ort für Kinder- und Jugendfreizeit; die Zahnarztpraxis „Manja Mende“ für die kinderfreundliche Behandlung der kleinen Patienten; die Weimarer Wohngruppe der Aktion Wandlungswelten, die Eltern und Kinder für das gemeinsame Zusammenleben stärkt; die Weimarer „Fridays for Future“-Gruppe für ihre Forderungen an die Politik, die Welt für alle Kinder zu erhalten; Klaus Dylus, der ehrenamtlich jede Woche im Kindergarten Sackpfeiffe Geschichten vorliest, sowie die Initiative Zusammen lernen, welche Kindern aus dem arabischen Sprachraum die Möglichkeit gibt, Traditionen und Schrift ihrer Heimat kennenzulernen.



Wer in diesem Jahr den Preis erhält entscheidet eine Kinder-Jury, die in diesem Jahr von der Klasse 6a der Carl-Zeiss-Gemeinschaftsschule gebildet wird. Neben dem Preisgeld in Höhe von 300 Euro kann sich der Preisträger über eine von Kindern gestaltete Skulptur freuen.

Im Rahmen der Verleihung werden außerdem die Siegerinnen des Postkarten-Malwettbewerbes zu den Kinderrechten geehrt. Motive konnten in diesem Jahr zu den Themen Mitbestimmung, Recht auf bestmögliche Versorgung und besondere Fürsorge bei Behinderung eingereicht werden. Gewonnen haben Minna Griesbach, Elina Krüger und Isabella Röthig. Alle eingesandten Motive werden zur Verleihung in einer Ausstellung zu sehen sein.

Das kinderfreundliche Programm wird von der Banda der Escola Popular begleitet. Im Anschluss an die Preisverleihung wartet ein kleiner Imbiss der SAG Lecker (Förderzentrum Weimar).

Verleihung des Kinderrechtspreises, 20. November, 16 Uhr, Saal des Mon Ami. Der Eintritt ist frei.