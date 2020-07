Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Siebenjähriges Mädchen vor dem Weimarer Atrium angefahren

Am Freitagmorgen ereignete sich laut Polizei in Weimar am Jorge-Semprun-Platz ein Verkehrsunfall zwischen einem Auto und einem Kind.

Als ein 71-jähriger VW-Fahrer die Parkhausausfahrt des Atriums in Richtung Harry-Graf-Kessler-Straße verlassen wollte, übersah dieser ein von rechts kommendes siebenjähriges Mädchen auf ihrem Fahrrad.

Das Auto erfasste das Kind frontal, wodurch das Mädchen hinfiel und sich leicht am linken Bein verletzte. Die Mutter des Mädchens konnte telefonisch verständigt werden und erschien kurz darauf am Unfallort, um ihre Tochter in Obhut zu nehmen.

Aufgrund der geringen Geschwindigkeit des Autos entstand weder an diesem noch am Fahrrad ein Schaden.

Der Autofahrer muss sich nun wegen fahrlässiger Körperverletzung verantworten.

