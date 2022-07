Signalfarbe soll für Radfahrer in Weimar für mehr Sicherheit sorgen

Weimar. In vielen Teilen der Stadt werden die Markierungen derzeit unter anderem an Kreuzungen angebracht oder erneuert.

Erst in dieser Woche stellt ein Altenburger Unternehmen an vielen Stellen in der Stadt die roten Markierungen fertig. Diese sollen Kraftfahrer im Bereich von Kreuzungen, Einmündungen und Furten darauf aufmerksam machen, dass sie Fahrradwege kreuzen und daher vorsichtig sein sollten. Die Markierungen wurden und werden neu aufgebracht oder instandgesetzt. Die Arbeiten unter anderem an der Berkaer Straße (Foto) hatten wegen der Hitze verzögert begonnen. Sie sollten eigentlich in der Vorwoche zu Ende gehen.