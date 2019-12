Silvester-Knaller mit Party, Musik und Theater für Spätzünder

Silvesterknaller für Spätzünder gibt es in Weimar durchaus noch: Zum Beispiel bei der Silvester-Party im Kasseturm. Maximilian Heller verspricht Tanzbares und ausgelassene Stimmung mit den Hits der 50er Jahre bis heute auf allen Ebenen. Wer allerdings eine Karte ergattern möchte, sollte mit der Kartenbestellung nicht lange warten. Gute musikalische Unterhaltung ist garantiert mit Live-Musik von Yellow Submarine und einer Disco mit Sylvio P. und Krissi & Toni. Platz für Kurzentschlossene ist auch in der Winterhütte Am Alten Speicher 11. Veranstalter Martin Mendel gibt noch grünes Licht für Kurzentschlossene. In zünftig lockerer Atmosphäre soll fröhlich ins neue Jahr gefeiert werden. Allerdings empfiehlt sich schnelle Reservierung unter Telefon (03643)2196962, meint Martin Mendel.

Restlos ausverkauft ist dagegen „Silvester im DNT“ samt Tanz ins neue Jahr, informierte Sprecherin Susann Leine auf Anfrage unserer Zeitung. Auch die Karten für das Silvesterkonzert der Staatskapelle wie für das Neujahrskonzert sind längst vergriffen. Komplett ausgebucht heißt es auch aus dem Hotel Elephant. Wie Kerstin Usung weiter mitteilte, haben hauptsächlich Gruppen und Arrangementgäste das Silvesterpaket im traditionsreichen Hotel am Markt gebucht.

Eine Premiere gibt es im alten Funkhaus an der Humboldtstraße: Das veranstaltungserfahrene KulturTragWerk, eine Initiative des Studierendenkonvents der Bauhaus-Universität Weimar, organisiert dort erstmals eine Silvesterfete. Die wendet sich nach Angaben von Johannes Hille aus dem Vorstand des Vereins hauptsächlich an ein studentisches Publikum. „Wir wollen das Funkhaus als Location ausprobieren“, erklärt er dazu. Eines ist gewiss: Vom Hof des Funkhauses haben die Feiernden einen traumhaften Blick auf Weimar und damit auch auf das Silvesterfeuerwerk. Auch dort empfiehlt sich eine Kartenreservierung vorab unter funkhaus@kulturtragwerk.de). Restkarten gibt es ab 21 Uhr an der Abendkasse. Die Silvesterparty beginnt um 22 Uhr.

Wer mit Theater und Kleinkunst ins neue Jahr feiern möchte, hat dazu im Galli-Theater an der Windischenstraße 4 Gelegenheit: Für die gemeinsam mit dem Restaurant Shakespeares veranstaltete und mit Menü und Theaterprogramm verbundene Silvester-Revue sind nach Angaben von Theaterleiter Krispin Wich noch Restkarten erhältlich. „Jetzt schlägt’s 12“, heißt es um 18 Uhr im Palais Schardt an der Kleinen Teichgasse. Auch dafür gibt es noch einige wenige Karten, teilte Waltraud Brinkmann mit. Ebenso für „In 50 Jahren ist alles vorbei“, zu dem um 21 Uhr ins Palais eingeladen wird.

Im Weimarer Land finden große Silvestergalas in der Toskana-Therme in Bad Sulza und in der Stadthalle Apolda statt. Vereinsintern feiert der Carnevals Club Tonndorf nach Angaben von Jens Wehling diesmal nicht im Gasthaus „Zum Deutschen Kaiser“, sondern erstmals im Gemeindesaal des Ortes. Keine Silvesterfeier gibt es dagegen auf der Niederburg in Kranichfeld und auch das Gasthaus „Zur Linde“ in Berlstedt bleibt zur Jahreswende geschlossen.

Wer das Jahr 2019 musikalisch-besinnlich beschließen möchte, ist zum Silvesterkonzert mit Weimarpreisträger Michael von Hintzenstern (Orgel) in die Kirche zu Denstedt eingeladen (17 Uhr). Orgelmusik zum Jahresausklang erklingt am 31. Dezember um 23. 15 Uhr in der Weimarer Jakobskirche. Anne Hoff spielt Besinnliches und Festliches von Bach, Krebs Böhm und Stanford.