Simone Kayser und Cembalo-Klänge zum Ende der Montagsmusiken in Tiefurt

Tiefurt. Beim vorerst letzten Konzert der Reihe können Zuhörer alten Klängen auf einem nachgebauten Cembalo und Blockflötistin Simone Kayser lauschen.

Auf Wunsch des kürzlich verstorbenen Pastors Krause lässt Simone Kayser zum Abschluss der Konzertreihe „Montagsmusiken“ am Montag ihre Blockflöte erklingen. Dabei wird sie nicht nur von ihrer Kollegin Katharina Schumann am Holzblasinstrument, sondern auch von Christoph Dittmar am Replikat eines Cembalos begleitet. Dieses wurde von Kaysers Ehemann nach Vorbild des französischen Cembalo-Fabrikanten Vincent Tibaut nachgebaut.

Beim Konzert in Tiefurt soll damit erstmals öffentlich musiziert werden. Das Trio wird in der St. Christopheruskriche Werke aus dem 17. und 18. Jahrhundert sowie zeitgenössische Stücke von Castello, Telemann und Matthias Maute zum besten geben. Beginn ist um 18 Uhr, Einlass gegen Spende.

