Simone Kermes bezauberte bereits einmal ihr Publikum im Lyrischen Salon, in Schloss Ettersburg.

Ettersburg. Ein Wiedersehen gibt es in Schloss Ettersburg mit der Sopranistin Simone Kermes.

Simone Kermes gibt Liederabend

. Die außergewöhnliche Koloratursopranistin Simone Kermes überrascht im ersten Konzert der Saison 2020 des Lyrischen Salons auf Schloss Ettersburg am Sonntag, 12. Januar, 17 Uhr, an der Seite von Daniel Heide (Klavier) mit einem reinen Lied-Programm. „An die Liebe“ hat die Künstlerin ihr Programm mit Werken von unter anderem Pergolesi, Rossini, Hugo Wolf und Mendelssohn-Barthody überschrieben. Die große Sängerin erinnert sich an ihre ersten Erfolge beim Mendelssohn-Wettbewerb, den sie mit Liedern des Namensgebers Anfang der Neunziger gewann. Kermes Stimme hat nichts von ihrer Jugendlichkeit verloren.

Eintritt 36 € und Erm.Tickets, Reservierung (03643) 74 284 20 – und an der Abendkasse.