Singen und Klönen in Bad Sulza

Bad Sulza. Einfach nur zusammenkommen und singen, weil es Spaß macht, das ist die Idee von Hartmut Jens Baums „Singestammtisch“, der am Montag in Bad Sulza zum ersten Mal stattfindet.

Am kommenden Montag, dem 13. Februar, startet in Bad Sulza ein neues Angebot zum gemeinsamen Singen: Der Musiker Jens „Trudi“ Baum lädt zum „Singestammtisch“ von 18 bis 20 Uhr in das Restaurant „Am Schwanenteich“ ein.

Seine Idee dabei ist, das Singen wieder mehr im Alltag zu etablieren, ohne Zwang für Bühnenreife: einfach nur zusammenzukommen und aus Spaß an der Freude zu singen, das ist sein Anliegen. Über 600 Lieder aus verschiedenen Bereichen, etwa Schlager und Oldies, Rock- und Poptitel oder Volkslieder, hat er dafür gesammelt, die er – ebenso wie sein Akkordeon – immer dabei hat. Musikalische Vorkenntnisse sind nicht notwendig, ein paar Euro in der Tasche für ein Getränk, damit beim Singen die Kehle nicht austrocknet, sind dagegen wohl nicht verkehrt.

Nachdem er seinen „Singestammtisch“ bereits in und um Jena etabliert habe, freue er sich auf sangesfreudige Menschen in Bad Sulza, teilt der Musiker mit. Der „Singestammtisch“ soll ein entspanntes Angebot sein, das einmal im Monat in Bad Sulza stattfinden soll. Die nächsten Termine sind Montag, der 13. März und Montag, der 10. April, immer jeweils ab 18 Uhr im Bad Sulzaer Restaurant „Am Schwanenteich“.