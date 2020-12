Single „Erinnerungen an Ludwig“ stimmt auf neues Album ein

Weimar. Mit seiner Single „Erinnerungen an Ludwig“, die am 11. Dezember erscheint, weckt der Weimarer Pianist Felix Reuter Vorfreude auf sein neues Album.

Seine neue Single „Erinnerungen an Ludwig“ erscheint am Freitag, 11. Dezember, im Hamburger Label & Musikverlag sonokraft. Die gefühlvolle Bearbeitung des Menuetts aus dem zweiten Satz von Beethovens Sonate Nr. 20 op. 49 stimmt auf das neue Album „Der verflixte Beethoven“ von Felix Reuter ein, das für den 12. März angekündigt ist. Die Entstehungsgeschichte der Single zeigt, mit welcher Leidenschaft und Geduld Pianist und Techniker an die Produktion herangingen: Zunächst hatte der bekannte Weimarer Pianist, Komponist und Improvisationskünstler die Titel der CD gleich nach dem Corona-Lockdown im Frühjahr im Tonstudio in Hamburg eingespielt.