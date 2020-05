Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Sinnlose Gewalt gegen zwei Meerschweinchen

Ein Tierquäler treibt in Mellingen sein Unwesen: Um Hinweise zu einer „ungewöhnlich brutalen Kleintiertötung“ hat jetzt der Amtstierarzt des Kreises Weimarer Land, Stefan Kleinhans, gebeten. Es handelt sich um zwei Meerschweinchen, die in der Nacht auf den 9. März aus ihrem verschlossenen Stall im Garten eines Mellinger Mehrfamilienhauses verschwanden und Anfang April nur wenige Meter davon entfernt wieder abgelegt wurden – beide tot. Ein Tier hatte der Täter geköpft, dem anderen den Hals umgedreht. Sie zeigten noch keine Verwesungsspuren und müssen folglich einige Wochen in Obhut des Diebes gelebt haben. Ein drittes Meerschweinchen hatte dieser im Stall belassen.

Ein Raubtier war hier nicht am Werke: Der Stall sei, so Kleinhans, mit einem Mechanismus verschlossen, den nur ein Mensch geöffnet haben könne. Mitte April fanden die Besitzer den Stall erneut am Morgen geöffnet vor. Sie stellten inzwischen Strafanzeige, die Kriminalpolizei ermittelt. Nicht nur die Mellinger Anwohner sind gebeten, eventuelle Beobachtungen den Beamten mitzuteilen. Die Aufforderung geht vielmehr an alle Besitzer von Kaninchen- oder Meerschweinchen-Ställen in der Region, da nicht auszuschließen ist, dass der Dieb auch woanders schon zu Gange war.

Veterinäramt Weimarer Land: Tel. 03644 / 54 03 01, Polizei Weimar: Tel. 03643 / 88 20