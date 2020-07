Die Skateanlage am Nordlicht wird repariert.

Weimar. Die Skateanlage am Jugendclub Nordlicht wird repariert. Im Anschluss folgt die Reparatur der Skateanlage im Weimarhallenpark.

Die verschlissenen Betonoberflächen der Skateanlage am Jugendclub „Nordlicht“ werden auf Vordermann gebracht. Die umfangreiche Sanierung wurde durch die Stadtverwaltung beauftragt. Nach vorbereitenden Arbeiten in den letzten Tagen werden nun unter anderem Ausbrüche ersetzt, Risse verpresst und raue Oberflächen geglättet. Außerdem wird in einem kleinen Teilbereich eine Musterfläche mit einer Beschichtung versehen, um mit den Nutzern deren Eignung für etwaige weitere Oberflächenbehandlungen zu testen. Auf Grund der erforderlichen Arbeiten muss die Skateanlage im Zeitraum bis voraussichtlich 25. Juli für die Nutzung gesperrt werden. Sie steht danach aber für den größten Teil der Ferienzeit wieder den Skatern zur Verfügung.

Jn Botdimvtt xfsefo wpo efs hmfjdifo Gjsnb lmfjofsf Sfqbsbuvsbscfjufo bo efs Tlbuf.0Cjlfbombhf tpxjf bn lmfjofo Svutdifouvsn jn Xfjnbsibmmfoqbsl evsdihfgýisu/ Gýs ejf Nbàobinfo xfsefo jothftbnu 27/111 Fvsp bvt efn tuåeujtdifo Ibvtibmu cfsfjuhftufmmu/