Skulpturenprojekt Nachhaltigkeit beim Kunstfest Weimar

Weimar. Am Themenschwerpunkt Nachhaltigkeit des Kunstfestes beteiligen sich Studierende, Kunstschaffende, Bürgerinnen und Bürger.

Farzane Vaziritabar und Elham Asadpour, Studierende des Studiengangs „Kunst im öffentlichen Raum“ an der Bauhaus-Uni Weimar, beteiligen sich mit ihrem Projekt „Wastival“ am Skulpturenprojekt Nachhaltigkeit des Kunstfestes. In einer öffentlichen Aktion nähen sie bis Sonntag, 29. August, täglich 10 bis 13 Uhr und 14 bis 17 Uhr auf dem Theaterplatz aus alten Quittungen einen roten Teppich und aus Hausmüll bizarre Kostüme. Interessierte können mitzumachen und beim Nähen der Kostüme helfen oder als Model mitwirken. Denn zum krönenden Abschluss gibt es am Sonntag, 29. August, 18 Uhr, eine Modenschau auf den Stufen des DNT.