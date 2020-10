Weimar. Defektsuche am Ersatzkran zog sich bis in den späten Nachmittag

Skyliner-Abbau in Weimar vor dem Abschluss

Bis in den späten Abend zog sich der Abbau des City Skyliners auf dem Weimarer Goetheplatz. Gegen 23 Uhr war das letzte Turmelement abgebaut. Dann legten Kran- und Skyliner-Team eine Pause ein.

Zuvor hatte die Kranbesatzung viele Stunden nach einem elektronischen Defekt gesucht, der den Abbau des City Skyliners ein weiteres Mal verzögerte. Den Fehler fand ein angereister Mechaniker des Herstellers an einer Kabelbrücke zwischen Kranausleger und Gitterspitze.

Zu diesem Zeitpunkt brach allerdings schon langsam die Dunkelheit herein, und der Nieselregen wurde wieder stärker. Das spürten vor allem die drei Männer, die in 80 Metern Höhe die Verbindungen der Turmelemente lösten und sie am Kranhaken befestigten.

Gegen 16.30 Uhr hatte der Kran schließlich den LED-Korb als erstes Element des City Skyliners nach unten befördert. Nach drei weiteren Kranfahrten musste der Gitterarm des Mobilkrans abgebaut werden, um präzise weiterarbeiten zu können. Denn die unteren Elemente des Skyliners brachten mit je zehn Tonnen weitaus mehr Masse mit als die oberen mit.

Bis in den späten Abend zog sich der Abbau des City Skyliners auf dem Goetheplatz. Foto: Michael Baar

Das Drama um den Abbau hatte bereits am Dienstag seinen Anfang genommen, als die vertraglich gebundene Kranfirma den Skyliner versetzte. Sie hatte einen mehrmonatigen Auftrag in Brandenburg angenommen und auf den eintägigen Abstecher nach Weimar verzichtet, ohne diesen abzusagen. Bis die City Skyliner GmbH für den Abbau auf dem Goetheplatz Ersatz bei der Kranlogistik Sachsen fand, vergingen zwei weitere Tage.

Bis Freitagmittag soll der Goetheplatz nun komplett geräumt sein. Dann nimmt die Stadtverwaltung den Standplatz ab. Damit wäre das erfolgreiche Gastspiel in Weimar für den City Skyliner beendet. Wann die höchste mobile Aussichtsplattform der Welt wieder aufgebaut wird, steht derzeit in den Sternen. Vereinbart ist das französische Metz. Doch die Infektionszahlen in Frankreich haben extreme Höhen erreicht.

Sicherer scheint da die Rückkehr nach Weimar. Mit Beginn der Bundesgartenschau will das Unternehmen im April zurückkehren. Ein Vertrag mit der Stadt ist abgeschlossen. Bis in den Oktober zeigt der City Skyliner dann nicht nur Weimar von oben, sondern wird auch zentraler Infopunkt für die acht Außenstandorte der Bundesgartenschau in und um Weimar.