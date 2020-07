Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Skyliner-Aussicht für soziale Einrichtungen

Bereits seit gut einer Woche transportiert der City Skyliner am Goetheplatz seine Passagiere in luftige Höhen. Den unvergleichlichen Blick auf Weimar will die Betreiberfirma nun auch ausgewählten sozialen Einrichtungen ermöglichen. Ab 27. Juli 2020 können sie jeden Montag ab 14 Uhr den Skyliner im Zeitfenster von einer Stunde gratis nutzen.

Um einen reibungslosen Ablauf zu garantieren, wurde jede Einrichtung, die das Angebot in Anspruch nehmen möchte, um eine Anmeldung im Büro des Bürgermeisters gebeten. Diese werde von der Einrichtung anschließend dem Betreiber vor Ort vorgelegt und von diesem einbehalten, so die Stadtverwaltung.

Interessierte können sich mit Angabe der Einrichtung, des Wunschtermins und der Zahl der Teilnehmenden (Erwachsene + Kinder) unter dem Stichwort Skyliner an die Mailadresse buergermeister@stadtweimar.de wenden.