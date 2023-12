Slapstick-Humor und Live-Musik im Lichthaus Weimar

Weimar Wie Slapstick-Star Harry Langdon immer wieder in absurde Situationen gerät, sieht man am dritten Advent im Lichthaus Kino. Richard Siedhoff spielt dazu Klavier.

Zum dritten Advent taucht das Lichthaus Weimar in das Kino der Zwanzigerjahre ein: Geziegt wird am 17. Dezember um 19.30 Uhr ein 80-minütiges Programm aus Slapstickkomödien von Harry Langdon. Die analoge 16mm-Filmprojektion wird live von Stummfilmmusiker Richard Siedhoff am Flügel begleitet. Harry Langdon galt Mitte der Zwanziger als komischste Entdeckung seit Charlie Chaplin. Als das ewige „Baby-Face“ gerät der treuherzige Harry immer wieder in absurdeste Situationen.