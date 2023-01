Sogenannte Spaziergänger in Weimar im neuen Gewand

Weimar. Am Montagabend versammelten sich rund 320 Menschen auf dem Theatervorplatz in Weimar. Die Beflaggung zeigt: Die Themen der Demonstranten haben sich geändert.

Die sogenannten Montagsspaziergänger treffen sich auch weiterhin zur wöchentlichen Demonstration auf dem Theaterplatz. Am vergangenen Montag haben sich dort laut Polizei rund 320 Menschen aus Weimar und dem Weimarer Land versammelt und damit etwas mehr als in den zurückliegenden Wochen.

Nachdem das Dauerthema Maskenpflicht nun selbst für manch hartgesonnenen Maßnahmen-Kritiker wohl aus der Zeit zu fallen scheint, hatten sich die sogenannten Spaziergänger zumindest am Montag einen neuen Anstrich verpasst und die Fahnen der Freien Sachen gegen überwiegend blaue Fahnen, meist mit Friedenstauben, aber auch mit AfD-Aufschrift, getauscht. Bereits seit Anfang Januar sind vereinzelt Fahnen der AfD in dem Protestzug zu entdecken.

In einer Kundgebung forderten die Demonstranten den Stop von Waffenlieferungen in die Ukraine. Auf dem Protestzug, der am Montag nicht wie gewohnt in Richtung Sophienstiftsplatz, sondern durch die Schillerstraße führte, wurden dann wieder altbekannte Forderungen, wie die Absetzung der Bundesregierung, skandiert. Neben der Versammlung wurde auch ein Infostand der AfD betrieben, teilt die Polizei mit. Die Versammlung sei friedlich und störungsfrei verlaufen.