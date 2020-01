Gutendorf. Der Sohnstedter Karnevalsverein eröffnet am 25. Januar im Gutendorfer Kulturhaus die Saison der närrischen Festsitzungen im Weimarer Land.

Sohnstedts Narren sind wieder die Ersten

Einen Monat vor dem Rosenmontag startet das Weimarer Land die heiße Phase der närrischen Saison. Traditionell ist es der Sohnstedter Karnevalsverein, der die hohe Zeit der Festsitzungen eröffnet – und das ebenso traditionell auswärts. Im fünften Jahr gastieren die Sohnstedter im Gutendorfer Kulturhaus.

Das zweieinhalbstündige Programm der 36. SKV-Saison steht unter dem Motto „Die Politik eiert – Sohnstedt feiert“. Seine Premiere erlebt es am Samstag, 25. Januar, um 19.11 Uhr. Wie in den Vorjahren hat sich die Karnevalsverein zur ansonsten öffentlichen Veranstaltung auch Förderer und befreundete Vereine eingeladen, unter anderem die Kirmesgesellschaft Rhoda, den Apoldaer Faschingsclub, den Schlossvippacher Karnevalsverein und erstmals die Narren aus Vogelsberg.

Ein neues Prinzenpaar bietet der SKV auch auf. Einzig ein Kinderprinzenpaar hat der Verein diesmal nicht im Programm, dafür den Kinderprinzen des Vorjahres. Max, der im Juni drei Jahre jung wird, ist nun als kleiner Fahnenträger dabei.

Gute Nachricht für Kurzentschlossene: Für die erste Festsitzung wie für die beiden folgenden am 15. und 22. Februar sind noch Restkarten zu haben. An den beiden Februar-Abenden ist auch wieder ein Shuttlebus aus dem Grammetal nach Gutendorf und zurück unterwegs. Den 23. Februar hat sich der Sohnstedter Karnevalsverein für ein anderes, aber ebenso traditionsreiches Außer-Haus-Gastspiel reserviert. Dann reiht sich der SKV in den Erfurter Karnevalsumzug ein.