Solar-Tour gastiert an zwei Grundschulen im Weimarer Land

Blankenhain. Blankenhain und Großschwabhausen sind im Frühjahr Teil eines Projektes der Stadtwerke Jena-Pößneck.

Die Grundschulen in der Lindenstadt sowie in Großschwabhausen und Magdala sind in diesem Jahr Stationen der „3D-Solartechniktage“ der Stadtwerke Jena-Pößneck. In Blankenhain ist die Tour am 11. und 12. Mai zu Gast, in Großschwabhausen/Magdala am 1. und 2. Juni. Auch die Ganztagsschule Milda darf sich am 1. Juni auf die Aktion freuen. Insgesamt werden von Ende Januar bis Mitte November 350 Grundschüler aus 15 Klassen mit vielen Aha-Erlebnissen und Mitmach-Angeboten Wissenswertes über das Thema Solarstrom lernen. Unter anderem konstruieren sie Solarmodelle und experimentieren am 3D-Drucker mit nachwachsenden Rohstoffen. Die Kosten übernehmen Klimaschutz-Stiftung und Stadtwerke Jena jeweils zur Hälfte.