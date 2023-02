Soli-Street-Food-Markt und Spendenaktion für Erdbebenopfer in Weimar

Weimar. Awo-Regionalverband und Stadt Weimar rufen zur Unterstützung auf.

Die Bilder aus den vom Erdbeben betroffenen Gebieten in der Türkei und in Syrien machen sowohl betroffen als auch fassungslos. Auch in den Bereichen des Awo-Regionalverbands Mitte-West-Thüringen leben viele Menschen, die mittel- oder unmittelbar von der Erdbebenkatastrophe in beiden Ländern betroffen sind, teilt der Verband mit und ruft zu einer Spendenaktion auf, die nun auch von der Stadt Weimar unterstützt wird. „Die Nachricht vom Erdbeben in der Türkei und Syrien haben mich zutiefst schockiert. Das Schicksal der vielen Familien und Kinder zu sehen, macht sprachlos. Ich möchte den Betroffenen, auch jenen, die hier in Weimar leben, mein Beileid und tiefes Mitgefühl aussprechen“, so Oberbürgermeister Peter Kleine (parteilos).

In Kooperation mit der Stadt, der Bauhaus Universität und dem DNT lädt der Awo-Regionalverband alle Menschen zum Soli-Streetfood-Market ein, bei dem an diesem Samstag an zwei Orten in Weimar Kuchen und Snacks gegen Spende erworben werden können – von 11 bis 14 Uhr im Mascha, Schützengasse 2, sowie von 12 bis 16 Uhr im M18, Marienstraße 18.

Der AWO Regionalverband nimmt in seinen Räumlichkeiten in der Marienstraße 12 zudem Sachspenden an diesem Samstag, 12 bis 15 Uhr, sowie am Montag, Mittwoch, Donnerstag und Freitag, jeweils von 10 bis 18 Uhr entgegen. Benötigt werden Erste-Hilfe-Sets, Wundsalben oder nicht verschreibungspflichtige Schmerzmittel, Damen-Hygieneartikel, Windeln, Babynahrung in Gläschen und Milchpulver, Feuchttücher, Fleece-Decken, Schlafsäcke oder Powerbanks. Kleiderspenden könnten nicht entgegengenommen werden.

Spendenkonto des FDMI Weimar/Weimarer Land: Sparkasse Mittelthüringen IBAN: DE62 8205 1000 0301 0177 60