Solo-Rezital und Cello-Abend in Belvedere

Weimar. Mit einem Klavierkonzert und einem Cellokonzert wird die Reihe der Gastprofessorenkonzerte zu den Weimarer Meisterkursen fortgesetzt.

Nach dem Auftaktkonzert am Freitag geht es mit zwei hochkarätigen Konzerten gleich weiter bei den 61. Weimarer Meisterkursen der Hochschule für Musik Franz Liszt Weimar: Gastprofessorin und Pianistin Janina Fialkowska spielt ein Solo-Rezital am Samstag, 17. Juli, um 19.30 Uhr im Musikgymnasium Belvedere.

Am Tag darauf gibt Gastprofessor und Cellist Wen-Sinn Yang einen Duo-Abend mit der Pianistin Tatiana Chernichka: Auch für dieses Konzert am Sonntag, 18. Juli, um 19.30 Uhr im Musikgymnasium Belvedere gibt es Tickets zu 19 Euro, ermäßigt 15 Euro, bei der Tourist-Information Weimar sowie an der Abendkasse.