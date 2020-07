Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Sommerfest im alten Bahnbetriebswerk

Zum großen Sommerfest ruft am ersten August-Wochenende der Thüringer Eisenbahnverein auf sein Gelände des alten Bahnbetriebswerkes in Weimar. Präsentiert und ausgestellt werden alle in Weimar beheimateten Museumsfahrzeuge, darunter bis zu 35 verschiedene Dampf-, Diesel- und Elektrolokomotiven, kündigte der Verein an.

Darüber hinaus können Neugierige historische Straßenbahnen und Laster aus Zeiten der Deutschen Reichsbahn (DR) der ehemaligen DDR unter die Lupe nehmen. Die Fahrzeuge werden im Freien, vor dem Lokschuppen und teilweise auf der Drehscheibe präsentiert. Abgerundet wird das Fest mit Kindereisenbahn, Hüpfburg, gastronomischer Versorgung und Modellbahnbörse.

Zwischen Hauptbahnhof und Museumsgelände verkehrt im Stundentakt ein historischer Ikarus-Bus ab 9.20 Uhr als Zubringer, betonte der Verein als Tipp für die Anreise. Geöffnet ist das Fest an beiden Tagen jeweils von 9 bis 17 Uhr, für Fotofreunde bereits ab 8 Uhr. Zu erreichen ist das Gelände über die Eduard-Rosenthal-Straße mit dem Pkw beziehungsweise mit der Stadtbuslinie 3 in Richtung Tiefurt bis Haltestelle alte Klinik.

Coronabedingt gelten beim diesjährigen Fest einige Sonderregelungen, auf die Vereinssprecher Steffen Kloseck hingewiesen hat: „Auch wenn es sich um eine Freiluftausstellung handelt, muss der Mindestabstand eingehalten und beim Betreten des Lokschuppens oder in geschlossenen Räumen beziehungsweise Fahrzeugen ein Mund-Nasen-Schutz getragen werden.“ Überdies würden im Pendelverkehr zwischen Hauptbahnhof und Museumsgelände die gleichen Regelungen wie im öffentlichen Nahverkehr gelten, also die Pflicht, einen Mund-Nasen-Schutz zu tragen.

Coronabedingt hat das Eisenbahnmuseum außerhalb des Festes derzeit keine geregelten Öffnungszeiten. Besichtigungen sind nur nach Anmeldung möglich. Kontakt: 01578/5650586 oder 0177/3385415.

Samstag und Sonntag, 1. und 2. August, jeweils 9 bis 17 Uhr; Eduard-Rosenthal-Straße