Sommerfest mit Parade und Börse im Eisenbahnmuseum Weimar

Weimar. Ausstellung, Besichtigung, Parade, Hüpfburg und Modellbahnbörse. Beim Sommerfest des Eisenbahnmuseums in Weimar gibt es wieder viel zu bestaunen.

Der Thüringer Eisenbahnverein veranstaltet auch in diesem Jahr wieder das Sommerfest. Auf dem Gelände des alten Bahnbetriebswerkes findet am Wochenende die Feierlichkeit statt, so Steffen Kloseck, Vorsitzender des Thüringer Eisenbahnvereins. Am Samstag, 29. Juli und Sonntag, 30. Juli, 9 bis 17 Uhr, werden über 40 verschiedene Dampf-, Diesel- und Elektrolokomotiven, Eisenbahnwaggons sowie Gastfahrzeuge aus dem Betriebsdienst ausgestellt und präsentiert. Jedes dieser Museumsfahrzeuge ist in Weimar beheimateten. Auch historische Straßenbahnen und Kraftfahrzeuge aus DDR Zeiten können besichtigt werden. Damit sei das Fest wieder eine der größten Eisenbahnveranstaltungen in Thüringen, heißt es.

Historischer Ikarus-Bus dient als Shuttle

Die Fahrzeuge werden im Freien, vor dem Lokschuppen und teilweise auf der Drehscheibe präsentiert. Die Besichtigung einzelner Lokomotiven ist möglich. Gäste können sich auch auf eine große Lokparade vor dem Lokschuppen freuen. Weiter finden Führerstandsmitfahrten auf einer Diesellok statt. Abgerundet wird das Fest mit einer Kindereisenbahn, Hüpfburg und Modellbahnbörse. Für das leibliche Wohl ist ebenfalls gesorgt.

Zwischen dem Weimarer Hauptbahnhof und dem Museumsgelände fährt stündlich ab 9.20 Uhr ein historischer Ikarus.Bus als Shuttle. Dieser fährt vom Bahnhofsvorplatz rechter Seite ab. Die Abfahrt vom Eisenbahnmuseum erfolgt vom Parkplatz unterhalb des Einganges. Gäste erreichen das Gelände zudem über die Eduard Rosenthalstraße mit dem Auto und der Stadtbuslinie 3 in Richtung Tiefurt bis Haltestelle alte Klinik. Es wird gebeten, Parkplätze vor und hinter der Eisenbahnbrücke zu nutzen.

Das Gelände ist an beiden Tagen bereits ab 8 Uhr und für eine Stunde extra für Fotofreunde geöffnet.