Sommerkino-Auftakt mit „Anna Boleyn“ auf der Seebühne in Weimar

Weimar. Stummfilmpianist Richard Siedhoff begleitet das erste Filmkonzert an diesem Mittwoch in Weimar am Klavier.

Das erste Achava-Open-Air-Sommerkino beginnt am Mittwoch, 26. Juli, auf der Seebühne. Insgesamt 100 Besucherinnen und Besucher finden auf der überdachten Lokation im Weimarhallenpark Platz und können an fünf aufeinanderfolgenden Tagen Filme zum Thema Bauhaus erleben. Zum Auftakt werden Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke), Oberbürgermeister Peter Kleine (parteilos) und Reinhard Schramm, Vorsitzender der Jüdischen Landesgemeinde Thüringen, erwartet.

Der Eröffnungsfilm „Anna Boleyn“ wurde 1920 in Weimar uraufgeführt und wird am Mittwoch live auf dem Klavier vom Stummfilmpianisten Richard Siedhoff begleitet. Da die Musik beim Stummfilm nicht von Geräuschen oder Dialog gestört wird und der Film selbst in seiner ursprünglichsten Form – rein visuell – auftritt, kann von einer eigenen Kunstform gesprochen werden. Die Kombination wird Filmkonzert oder Stummfilmkonzert genannt und war zur Zeit des Stummfilms – etwa 1895 bis 1930 – allgegenwärtig.

Richard Siedhoff begleitete seit 2008 mehr als 300 Stummfilmklassiker mit Eigenkompositionen und Improvisationen am Klavier und gilt als eines der gefragtesten Nachwuchstalente auf seinem Gebiet. Er ist Hauspianist im Lichthaus Kino, dessen Stummfilmprogramm er kuratiert. Zudem ist er als Komponist und Darsteller für Film, Theater und Kabarett tätig und schreibt Filmmusiken für Kammerensemble und Orchester.

Beginn: 21 Uhr, Einlass: ab 20 Uhr. Tickets zu 5 Euro gibt es an der Abendkasse, das komplette Programm unter: www.achava-festspiele.de