Sommerkonzert der Jugendchöre der „schola cantorum weimar“

Weimar. In nur sechs Wochen seit Wiederbeginn der Proben hatten die Jugendchöre der „schola cantorum“ ein beeindruckendes Programm auf die Beine gestellt.

Endlich wieder singen! In einem fröhlichen Sommerkonzert präsentierten sich die Jugendchöre der „schola cantorum weimar“ und der Chorakademie Erfurt am Sonntag in der St. Vitus Kirche in Hopfgarten. Die sechs (Teil-)Chöre zeigten ihr Können unter Leitung von Sebastian Göring in einem abwechslungsreichen Programm. Zum Abschluss stimmten alle Chöre gemeinsam von ihren Sitzplätzen aus in die fulminante Vertonung des berühmten „Hallelujah“ von Leonard Cohen ein.