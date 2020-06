Eine sommerliche Nachmittagsmusik präsentierte das Trio Weißer am Samstag in der Kirche St. Peter und Paul in Oberweimar

Sommerliches Konzert in Oberweimar

Mit einem Kammermusik-Programm von Barock bis Romantik hat das Trio Weißer am Samstag in der Kirche St. Peter und Paul in Oberweimar gastiert. Es war das erste Konzert nach dem Lockdown. Bei der sommerlichen Nachmittagsmusik präsentierten Thurid Perlich (Violine), Claudia Zohm (Violine, Gesang) und Philine Teige (Violoncello) Werke von J.S. Bach, Corelli, Mozart und unter anderem Dvorak. Für den kostenlosen Kunstgenuss nahmen es die Zuhörer gerne in Kauf, ihre Kontaktdaten zu hinterlegen.