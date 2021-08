Sommertheater in Weimar geht in dritte Runde

Weimar. Das Sommertheater des DNT Weimar auf der Bühne am E-Werk wird mit der Wiederaufnahme von Shakespeares „Wie es euch gefällt“ fortgesetzt.

Auf der DNT-Sommertheaterbühne am E-Werk Weimar heißt es ab Donnerstag, 12. August, gehen die Vorhänge auf für Shakespeares Komödie „Wie es euch gefällt“. Noch neunmal ist die vom Publikum begeistert aufgenommene Open-Air-Inszenierung von Christian Weise dort zu erleben. Mit großer Spielfreude und viel Musik entfaltet das Ensemble die Geschichte um Herzensleid und Herzensglück mit all ihren Liebesverwirrungen, Rollenspielen, Verwechslungen und jähen Wendungen. Die Spirale der Verwandlungen wurde dabei noch eine Kurve weitergedreht, indem die Geschlechter aller Figuren getauscht sind sowie die Männerrollen von Frauen gespielt werden und umgekehrt. Eine doppelte Spiegelung, die in Verbindung mit Shakespeares brillantem Wortwitz auch doppelt Vergnügen macht!

Für die Aufführungen am 13., 14., 15., 18., 19., 20., 21. und 22. August gibt es noch Karten – im Vorverkauf auf www.nationaltheater-weimar.de, an der DNT-Theaterkasse oder an der Abendkasse am E-Werk.