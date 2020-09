Sonatenabend mit Daniel Heide in Weimar

Weimar. Seinen vierten Beethoven-Klavierabend gestaltet der Weimarer Pianist Daniel Heide am 25. und 26. September in der Notenbank.

Beethovens berühmte Klaviersonate f-Moll, die sogenannte „Appassionata“ steht im Mittelpunkt des vierten Abends im Beethoven-Zyklus des Weimarer Pianisten Daniel Heide am Freitag und Samstag, 25. und 26. September, jeweils 20 Uhr, in der Notenbank an der Steubenstraße 15. Dem furiosen Werk stellt der Interpret sehr unterschiedliche Werke gegenüber. Am Beginn wird die Sonate e-Moll op. 90 stehen, eine der wenigen Zweisätzigen. Komponiert im Jahr 1814 ist das Werk gleichzeitig der Übergang zur späten Phase des Komponisten und lässt schon die geistigen Dimensionen seiner letzten Klaviersonaten erahnen. Dem gegenüber stehen die 7 Bagatellen op. 33 aus dem Jahre 1802, welche überwiegend in heiter spielerischem Charakter erstrahlen. Am Ende die „Appassionata“ mit ihren Abgründen und einem der furiosesten Finali, die Beethoven geschaffen hat. Der Pianist wird kenntnisreich den Abend moderieren.