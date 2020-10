Sonderausstellung im Bienenmuseum

Im Bienenmuseum startet am Mittwoch, 14. Oktober, die Sonderausstellung „Natur frisch belebt“ mit Werken der Geschwister Bärbel Richter und Elke Malzew. Die Schwestern, 1959 und 1960 in Berlin geboren, malen, zeichnen und musizieren seit früher Kindheit. Beide haben die Freude an Farbe und Form nie verloren. Ihre Begeisterung für das menschliche Gesicht, für die Ostseeküstenlandschaft, für Blumen und Bäume, für Licht und Schatten haben ihre Wurzeln in ihrer frühen Kindheit. Bärbel Richter ist in der Staatskapelle Weimar Kontrabassistin, und Elke Malzew arbeitet als freischaffende Musikpädagogin in Bremen. Die Ausstellung ist bis zum Jahresende zu sehen.