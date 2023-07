Sonderausstellung im Leutenthaler Scheunenmuseum

Leutenthal. Familie Malarski zeigt diesmal Bilder der 2005 verstorbenen Künstlerin und Pfarrer-Witwe Erika Giersch.

Eine Sonderausstellung bieten Erika und Oswald Malarski von Freitag, 28. Juli, bis Sonntag, 30. Juli, in ihrem Scheunenmuseum in Leutenthal (Im Dorfe 53) an. Sie zeigen Bilder, größtenteils Aquarelle, von Erika Giersch. Die gebürtige Berlinerin kam mit ihrem Mann, dem 1969 verstorbenen Pfarrer Martin Giersch, nach Thüringen und verbrachte ihren Lebensabend bis zu ihrem Tod 2005 in Leutenthal.

Geöffnet hat die Ausstellung an allen drei Tagen jeweils 13 bis 18 Uhr. Wie immer ist der Eintritt in das Scheunenmuseum frei, und auch Kaffee sowie kühle Getränke bieten die Malarskis ihren Besuchern gratis an. Zu entdecken gibt es zudem im Museum auch über die Sonderausstellung hinaus eine Menge Natur- und Heimatkundliches.