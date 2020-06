In der Universitätsbibliothek der Bauhaus Uni können auch die Sonderbestände nach vorheriger Anmeldung wieder eingesehen werden.

Weimar. In der Universitätsbibliothek der Bauhaus-Uni Weimar sind nach vorheriger Anmeldung auch Sonderbestände wieder zugänglich.

Sonderbestände zugänglich

Im Lesesaal der Universitätsbibliothek können auch die Sonderbestände wieder genutzt werden. Voraussetzung dafür ist eine vorherige Terminvereinbarung, teilte am Donnerstag die Bibliotheksleitung mit. Die Bereitstellung der bestellten Medien erfolge am nächsten Werktag, sofern Termine verfügbar sind. Bereitgestellt werden Bücher und Zeitschriften aus dem Sondermagazin, Magazinbestand zur Lesesaalnutzung (inklusive Baukataloge), Fernleihen zur Lesesaalnutzung, Künstlerbücher, gedruckte Normen/TGLs, Dissertationen zur Einsichtnahme im Rahmen laufender Promotionsverfahren. Bücher und Zeitschriften aus dem Sondermagazin und Magazinbestände zur Lesesaalnutzung sind über den Online-Katalog oder BibSearch bestellbar. Die Terminvereinbarung erfolgt per E-Mail (sonderbestand@ub.uni-weimar.de).