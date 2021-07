Sonderschau im Scheunenmuseum Leutenthal

Das Scheunenmuseum in Leutenthal öffnet am Wochenende seine Pforten für eine Sonderausstellung.

Die Ausstellung „Schmetterlinge und andere Insekten“ ist am Samstag und Sonntag, 3. und 4. Juli, noch einmal im Scheunenmuseum von Erika und Oswald Malarski in Leutenthal zu bewundern. Geöffnet ist das an der Ortsdurchfahrt (Hausnummer 53) gelegene Gehöft an beiden Tagen von 13 bis 18 Uhr. Der Eintritt ist frei, Kaffee und Tee bieten die Gastgeber gratis an. Zu sehen gibt es nicht nur die über Jahrzehnte entstandene Sammlung von Insekten-Präparaten, sondern auch eine Schautafel mit den Tieren und Pflanzen des Jahres 2021. Daneben zeigt das Scheunenmuseum auch Fossilien, Mineralien sowie historische Alltagsgegenstände, darunter viele mit DDR-Nostalgie-Charme.