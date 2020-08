„Alfred Ahner als Chronist des Landes Thüringen von 1920 bis 1952“ wendet sich die neue Sonderausstellung des Weimarer Stadtmuseums zu, die von Samstag, 29. August, an bis zum 8. November zu besichtigen ist. Die exquisite Werkschau ehrt den Weimarer Künstler zu seinem 130. Geburtstag. Alfred Ahner wurde am 13. August 1890 in Wintersdorf geboren. Die von Gabriele Oswald kuratierte Ausstellung unter dem Titel „Ich muss … den Menschen ihr eigenes Spiegelbild zeigen“ wird in den Räumen des Stadtmuseums Weimar im Bertuchhaus präsentiert. Alfred Ahner (1890-1973) überlieferte als genauer Beobachter seiner Umwelt eine einzigartige und umfangreiche politische Bilderchronik. Er dokumentierte als Künstler prägnant die Umbrüche der 1920er Jahre in Weimar, der damaligen Hauptstadt des Freistaates Thüringen. Die Ausstellung sollte ursprünglich bereits im Mai eröffnet werden, musste wegen Corona aber verschoben werden. Zur Ausstellung erscheint ein Begleitheft.