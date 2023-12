Das Feuer zur Wintersonnenwende in Apolda wird um sechs Tage verschoben.

Kurzfristige Absage Sonnenwendfeuer in Apolda wird verschoben

Apolda Wegen der Wetterprognosen findet die Veranstaltung der Freiwilligen Feuerwehr zwischen den Feiertagen statt.

Die Freiwillige Feuerwehr Apolda hat ihr für Donnerstagabend geplantes Sonnenwend-Feuer anlässlich der längsten Nacht des Jahres abgesagt und verschoben. Die Entscheidung fiel kurzfristig in einer Beratung am Donnerstagmorgen, Grund sind die Wetterprognosen: Beim angekündigten Sturm und Regen wäre das Sicherheitsrisiko zu hoch. Es gibt einen Ersatztermin: Am Mittwoch, 27. Dezember, soll das Feuer nachgeholt werden. Uhrzeit (17 bis 22 Uhr), Ort (der Platz unterhalb des Schlosses) und das Begleitprogramm mit Musik, Getränken und Gebratenem bleiben gleich.