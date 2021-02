Sophienstiftsplatz in Weimar wieder Baustelle

In den Gehwegbereichen werden die Arbeiten in der unteren Erfurter und der Coudraystraße jetzt fortgesetzt.

Am Sophienstiftsplatz werden die Arbeiten im Baubereich Erfurter und Coudraystraße wieder aufgenommen. Endgültige Fertigstellung soll Mitte April sein. Dann beginnen die Arbeiten im Platzbereich und in der Gropiusstraße. In Vorbereitung darauf seien zwölf Bäume in der Heinrich-Heine-Straße, im Gehwegbereich des DNT-Bühneneingangs und auf dem Schulgelände westlich der Gropiusstraße erforderlich. Sie sollen am Freitag unter halbseitiger Sperrung durchgeführt werden.