Soziales Jahr im Kindergarten

Ab September ist eine Stelle für ein freiwilliges soziales Jahr (FSJ) im evangelischen Kindergarten Johannes Falk in der Freiherr-vom-Stein-Allee frei. „Wer gern ein Jahr lang die Arbeit mit Kindern im Alter von einem Jahr bis zum Schuleintritt kennenlernen möchte, bereit ist, sich in die Gruppenarbeit mit einzubringen, Feste zu begleiten und die Freude an all dem zu entdecken, den heißen wir herzlich willkommen“, sagt Leiterin Stefanie Kuhn.

Kontakt knüpfen können Interessierte direkt über die Einrichtung der Diakonie: Telefon 03643 / 513235 oder per Mail an Kita.johannesfalk@diakonie-wl.de.